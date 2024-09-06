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Für alle Fälle Stefanie

Nur vor Glück nicht die Nerven verlieren

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 14vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 14: Nur vor Glück nicht die Nerven verlieren

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nachdem Alexander die Operation gut überstanden hat, will sich Stefanie bei Dr. Timo Lennart mit einer Einladung zum Abendessen für dessen schnelle Diagnose bedanken. Gute Stimmung herrscht noch andernorts: Dr. Mark Tennschert und Dr. Heidrun Simmrath verstehen sich ebenfalls prächtig - mehr sogar, sie haben ein Verhältnis miteinander, versuchen dies jedoch vor den Kollegen zu verheimlichen. Doch Elke überrascht die beiden in einer eindeutigen Situation ...

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