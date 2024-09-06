Für alle Fälle Stefanie
Folge 15: Die Traumfrau
46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6
Hans Berg wird nach einem Unfall mit leichten Verletzungen eingeliefert, doch seine Geliebte Nina befindet sich in einer weitaus schlimmeren Situation: Nach einem Schädelbasisbruch ist sie ins Koma gefallen. Durch den Unfall erfährt Bergs Frau von seinem Verhältnis, ist jedoch bereit, ihm zu verzeihen. Berg steht vor einer schweren Entscheidung ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH