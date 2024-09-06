Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Für alle Fälle Stefanie

Die Traumfrau

SAT.1 GOLDFolge 15vom 06.09.2024
Joyn+
Die Traumfrau

Die TraumfrauJetzt ohne Werbung streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 15: Die Traumfrau

46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6

Hans Berg wird nach einem Unfall mit leichten Verletzungen eingeliefert, doch seine Geliebte Nina befindet sich in einer weitaus schlimmeren Situation: Nach einem Schädelbasisbruch ist sie ins Koma gefallen. Durch den Unfall erfährt Bergs Frau von seinem Verhältnis, ist jedoch bereit, ihm zu verzeihen. Berg steht vor einer schweren Entscheidung ...

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 3 Staffeln und Folgen