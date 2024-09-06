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Für alle Fälle Stefanie

Auf Messers Schneide

SAT.1 GOLDFolge 16vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 16: Auf Messers Schneide

46 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6

Während Stefanie mit Luciana, der zehnjährigen Freundin von Alexander, auf dem Spielplatz ist, achtet sie für kurze Zeit nicht auf das Kind. Luciana stürzt daraufhin so unglücklich, dass ein Wirbel des Rückgrats bricht. Jede Bewegung kann nun eine Querschnittslähmung hervorrufen ...

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