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Für alle Fälle Stefanie

In Bedrängnis

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 18vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 18: In Bedrängnis

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die bewusstlose Jutta Vogler wird eingeliefert - Dr. Lennart stellt bei ihr ein Schädeltrauma fest. Zeugen, die gesehen haben, wie Jutta Vogler auf die Straße lief, vermuten eine Selbstmordabsicht. Und auch auf der Station wird schnell klar, dass Frau Vogler vor irgendetwas sehr große Angst hat ...

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