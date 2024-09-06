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Für alle Fälle Stefanie

In freudiger Erwartung (2)

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: In freudiger Erwartung (2)

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Um dem niedergeschlagenen Feuerwehrmann, dem im Krankenhaus ein Bein amputiert werden musste, neuen Lebensmut zu geben, trifft sich Schwester Stefanie während ihrer Dienstzeit mit dessen Frau - und muss dafür harsche Kritik einstecken. Aber das ist nicht ihr einziges Problem: Weil sie alle ihre Patienten nicht nur als Fälle, sondern als Menschen sieht, engagiert sie sich über ihre Kräfte - sehr zum Leidwesen ihres Mannes Peter, der sich schon bald vernachlässigt fühlt.

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