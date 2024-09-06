In freudiger Erwartung (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: In freudiger Erwartung (2)
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Um dem niedergeschlagenen Feuerwehrmann, dem im Krankenhaus ein Bein amputiert werden musste, neuen Lebensmut zu geben, trifft sich Schwester Stefanie während ihrer Dienstzeit mit dessen Frau - und muss dafür harsche Kritik einstecken. Aber das ist nicht ihr einziges Problem: Weil sie alle ihre Patienten nicht nur als Fälle, sondern als Menschen sieht, engagiert sie sich über ihre Kräfte - sehr zum Leidwesen ihres Mannes Peter, der sich schon bald vernachlässigt fühlt.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH