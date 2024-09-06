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Für alle Fälle Stefanie

Tödlicher Unfall

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 4: Tödlicher Unfall

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Klara bricht zusammen, als sie eine schreckliche Nachricht bekommt: Ihr Ehemann und ihr Sohn sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Schwester Stefanie kümmert sich um ihre Kollegin - wie auch um einen anderen Schützling: Das blinde Mädchen Anna-Lena ist vergewaltigt worden ...

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