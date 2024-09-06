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Für alle Fälle Stefanie

Die Lüge

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 7: Die Lüge

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6

Schwester Stefanie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll: Die Mutter ihres Krebspatienten Thorsten will nicht, dass ihr Sohn die volle Wahrheit über seine Erkrankung erfährt. Stefanie ist überzeugt, dass der Junge sie kennen sollte, damit er alle Abwehrkräfte im Kampf gegen den Krebs mobilisieren kann ...

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