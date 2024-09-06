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Für alle Fälle Stefanie

Falscher Verdacht

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 8: Falscher Verdacht

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6

Der Patient Friedhelm Sökeland verbreitet über seinen Zimmernachbarn Holger Henning ein böses Gerücht: Sökelands Worten zufolge hat Holger Aids. Das Gerücht hat für Holger und seinen Freund Manuel verheerende Folgen ... Dr. Timo Lennart gibt indes sein Liebeswerben um Stefanie nicht auf. Tatsächlich kommt es zu einer Einladung zu einem gemeinsamen Abendessen in Stefanies Wohnung ...

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