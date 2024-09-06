Für alle Fälle Stefanie
Folge 9: Die Entscheidung
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 6
Schwester Stefanie steht vor einer schweren Entscheidung: Was soll sie dem alten und schwerkranken Patienten Müller raten? Mit einer Operation könnte sein Leben höchstens um ein paar Wochen verlängert werden; ohne den Eingriff könnte er zu Hause in Frieden sterben. Auch in Sachen Familie müssen Entscheidungen getroffen werden: Sohn Alexander arrangiert ein Treffen zwischen seiner Mutter Stefanie und Vater Peter in einem Restaurant, um die beiden wieder zusammenzubringen.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH