Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Unter Druck (2)
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Schwester Stefanie ist mit Paul Mattuschek im Urlaub - und in der Klinik geht es rund: Der Jugendliche Maik ist mit seinem Motorrad verunglückt, als er versuchte, einer Frau die Tasche zu stehlen. Für Lernschwester Maxi wird die Begegnung mit dem Patienten zur Qual: Maik hatte vor Jahren versucht, Maxi zu vergewaltigen. Klara hilft ihr schließlich, die Vergangenheit zu bewältigen. Außerdem wird eine Frau eingeliefert, die offensichtlich von ihrem Mann misshandelt worden ist.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH