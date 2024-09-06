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Für alle Fälle Stefanie

Unter Druck (2)

SAT.1 GOLDFolge 1vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 1: Unter Druck (2)

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Schwester Stefanie ist mit Paul Mattuschek im Urlaub - und in der Klinik geht es rund: Der Jugendliche Maik ist mit seinem Motorrad verunglückt, als er versuchte, einer Frau die Tasche zu stehlen. Für Lernschwester Maxi wird die Begegnung mit dem Patienten zur Qual: Maik hatte vor Jahren versucht, Maxi zu vergewaltigen. Klara hilft ihr schließlich, die Vergangenheit zu bewältigen. Außerdem wird eine Frau eingeliefert, die offensichtlich von ihrem Mann misshandelt worden ist.

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