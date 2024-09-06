Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Lebensangst
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Sophie Schreiber, eine Nachbarin von Schwester Stefanie, sucht sie eines Nachts wegen Bauchschmerzen auf. Stefanie ruft sofort einen Notarzt: Mit Verdacht auf Magendurchbruch wird Sophie Schreiber ins Luisenkrankenhaus gebracht. Stefanie verspricht der verzweifelten Mutter, sich um ihre fünfjährige Tochter Luise zu kümmern, die allein zurückbleiben muss, weil der Vater als Matrose unterwegs ist. Nach einer notwendigen OP beginnt sich Sophie in eine Todesangst zu steigern ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH