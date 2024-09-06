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Für alle Fälle Stefanie

Die Erbschaft

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 14vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 14: Die Erbschaft

48 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Geschäftsmann Johann Schmittbauer hat keine Zeit, seine Mutter Johanna, die nach einem Schlaganfall eingeliefert wurde, zu besuchen. Und obwohl sich Johanns Schwester Annemarie rührend um die Mutter kümmert, sieht die keinen Grund, das zu honorieren. Nachdem der verlorene Sohn auch nach langem Warten nicht erschienen ist, will Johanna ihr Testament ändern. Als er plötzlich doch im Krankenhaus auftaucht, erleidet die Mutter vor Freude einen Herzanfall und fällt ins Koma ...

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