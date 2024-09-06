Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Sternstunden
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Tobias Baumann hat sich durch eine verseuchte Blutkonserve mit Aids infiziert. Seine verständliche Angst vor Ärzten und Kliniken macht dem Personal des Luisenkrankenhauses die Arbeit nicht leichter ... Außerdem taucht der 14-jährige Bruder von Lernschwester Maxi auf, der aus einem fürchterlichen Heim abgehauen ist. Maxi kann ihn nicht aufnehmen, da sie selbst noch nicht volljährig ist. Hilfe kommt von unerwarteter Seite ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH