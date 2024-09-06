Im Zweifel für den OberarztJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Im Zweifel für den Oberarzt
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Sebastian, der Sohn von Dr. Stein, kündigt seinen Besuch an. Auf dem Weg zu seinem Vater wird Sebastian in einen Unfall verwickelt. Er wird mit einem Milzriss ins Luisenkrankenhaus gebracht. Eine OP ist unumgänglich, doch Prof. Günther ist auf einem Kongress, und Dr. Stamm weigert sich wegen fehlender Routine, die OP durchzuführen. So bleibt Stein nichts anderes übrig, als selbst zu operieren. Damit verstößt er gegen das ungeschriebene Gesetz, niemals Angehörige zu verarzten.
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH