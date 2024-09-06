Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Vergessene Liebe
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Schwester Elke glaubt, ein Gespenst zu sehen, als in der Nähe des Krankenhauses ein Mann steht, der aussieht wie ihre längst vergessene große Liebe, David Grotkau. Als sie abends nach Hause kommt, steht wirklich David vor ihrer Tür und bittet um Gehör. Während Elke zwischen Wut und Zuneigung schwankt, bricht David zusammen und gesteht ihr, dass er zurückgekommen sei, um den Rest seines Lebens mit ihr zu verbringen. Er habe ein Knochenkarzinom und nicht mehr lange zu leben ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH