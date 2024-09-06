Männer mit VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Männer mit Vergangenheit
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Lernschwester Maxi hat Nachtdienst. Sie entdeckt den sympathischen Patienten Zumke, einen Kneiper aus Leidenschaft, beim Biertrinken auf seinem Zimmer. Doch anstatt ihn von seinem Laster abzubringen, lässt sie sich von ihm seine interessante Lebensgeschichte erzählen ... Schwester Stefanie wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr von Paul Mattuschek, der auf einer Dienstreise ist. Stattdessen kommt Hanne - Pauls Frau ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH