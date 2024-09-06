Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Friss, schweig, stirb
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der Vietnamese Bang Tran wird beim illegalen Zigarettenverkauf auf der Straße von seinen Landsleuten brutal zusammengeschlagen. Schwester Klara findet heraus, dass er von dem Boss einer Zigarettenmafia bedroht wird, weil er bei der Polizei gegen ihn aussagen will. Als "Die Ratte", wie Bang Tran ihn nennt, in einem günstigen Moment in sein Krankenzimmer eindringen kann, wirft er ihm einen toten Singvogel auf den Bauch: "Friss, schweig oder stirb! ..."
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH