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Für alle Fälle Stefanie

Friss, schweig, stirb

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 8: Friss, schweig, stirb

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Vietnamese Bang Tran wird beim illegalen Zigarettenverkauf auf der Straße von seinen Landsleuten brutal zusammengeschlagen. Schwester Klara findet heraus, dass er von dem Boss einer Zigarettenmafia bedroht wird, weil er bei der Polizei gegen ihn aussagen will. Als "Die Ratte", wie Bang Tran ihn nennt, in einem günstigen Moment in sein Krankenzimmer eindringen kann, wirft er ihm einen toten Singvogel auf den Bauch: "Friss, schweig oder stirb! ..."

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