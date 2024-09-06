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Für alle Fälle Stefanie

Rosen im Schnee

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 10: Rosen im Schnee

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Xaver Prollinger kommt nach Berlin, um einen neuen Job sowie seine Urlaubsbekanntschaft Yvonne zu suchen. Vor ihrem Haus stürzt er jedoch unglücklich und fällt geradewegs Stephanie Wilde in die Arme. Wieder einmal ist es die neue Schwester, die einen Kranken als Erste "verarztet", was ihr prompt den Ruf eines rettenden Engels einbringt ...

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