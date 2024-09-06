Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Rosen im Schnee
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Xaver Prollinger kommt nach Berlin, um einen neuen Job sowie seine Urlaubsbekanntschaft Yvonne zu suchen. Vor ihrem Haus stürzt er jedoch unglücklich und fällt geradewegs Stephanie Wilde in die Arme. Wieder einmal ist es die neue Schwester, die einen Kranken als Erste "verarztet", was ihr prompt den Ruf eines rettenden Engels einbringt ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH