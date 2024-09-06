Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Keine guten Karten
48 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Hannelore Bergmann, Toningenieurin aus Leidenschaft, arbeitet Tag und Nacht an einer neuen Musikproduktion. Ein gelegentlich aufkommendes Fiepen im Ohr ignoriert sie - bis sie wegen heftiger Schwindelanfälle zusammenbricht. Der diagnostizierte Hörsturz zwingt sie, ihren Beruf aufzugeben. Derweil knöpft der an Asthma leidende Patient Gerstenkorn dem Pförtner Lukas beim Pokerspiel mehrere Hundert Mark ab. Schwester Stefanie bittet den erfahrenen Kapitän Adrian Deters um Hilfe ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH