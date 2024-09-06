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Für alle Fälle Stefanie

Du sollst leben

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Du sollst leben

48 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Hanni Rüsch, die mit Magengeschwüren im Krankenhaus liegt, erlebt eine Überraschung: Ihre Bettnachbarin ist ihre Schwester Verena. Die Mädchen wuchsen getrennt bei ihren geschiedenen Eltern auf; ihr Verhältnis ist seit Langem gestört - man ist sich fremd geworden. Erst die Diagnose für Verena - sie hat eine lebensgefährliche Nierenerkrankung - ändert das. In dieser Situation fasst Hanni einen Entschluss, der nicht nur Verena völlig unerwartet trifft ...

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