Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Du sollst leben
48 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Hanni Rüsch, die mit Magengeschwüren im Krankenhaus liegt, erlebt eine Überraschung: Ihre Bettnachbarin ist ihre Schwester Verena. Die Mädchen wuchsen getrennt bei ihren geschiedenen Eltern auf; ihr Verhältnis ist seit Langem gestört - man ist sich fremd geworden. Erst die Diagnose für Verena - sie hat eine lebensgefährliche Nierenerkrankung - ändert das. In dieser Situation fasst Hanni einen Entschluss, der nicht nur Verena völlig unerwartet trifft ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH