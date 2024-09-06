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Für alle Fälle Stefanie

Späte Reue

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 7: Späte Reue

48 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Richter Hans Peter Wiegand treibt mit seiner pedantischen, rechthaberischen und unfreundlichen Art das Klinikpersonal an den Rand des Wahnsinns. Am meisten leidet seine Frau Gabriele unter ihm - noch vom Krankenbett aus tyrannisiert er sie. Verblüfft registrieren daher die Ärzte, dass Gabriele Wiegand schier übermenschliche Überredungskünste aufgeboten haben muss, um ihren Mann von der Notwendigkeit einer schriftlichen Einverständniserklärung zur OP zu überzeugen ...

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