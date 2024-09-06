Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Verdammter Ehrgeiz
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Dramatische Stunden durchleben Ärzte und Schwestern, nachdem der Bauarbeiter Bruno Kern ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wurde. An seiner linken Hand fehlen drei Finger - abgetrennt vom Greifer eines Baggers. Nachdem Stefanie in einer nächtlichen Suchaktion die Finger finden konnte, vollbringt Prof. Günther das schier Unmögliche: Bruno wird seine Hand wieder gebrauchen können. Doch trotz der geglückten OP verschlechtert sich sein Gesundheitszustand von Stunde zu Stunde ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH