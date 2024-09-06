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Für alle Fälle Stefanie

Verdammter Ehrgeiz

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 8: Verdammter Ehrgeiz

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Dramatische Stunden durchleben Ärzte und Schwestern, nachdem der Bauarbeiter Bruno Kern ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wurde. An seiner linken Hand fehlen drei Finger - abgetrennt vom Greifer eines Baggers. Nachdem Stefanie in einer nächtlichen Suchaktion die Finger finden konnte, vollbringt Prof. Günther das schier Unmögliche: Bruno wird seine Hand wieder gebrauchen können. Doch trotz der geglückten OP verschlechtert sich sein Gesundheitszustand von Stunde zu Stunde ...

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