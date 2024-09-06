Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Die Versuchung
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Überfall am helllichten Tag: Mit schweren Kopfverletzungen und zwei Messerstichen in der Brust liegt Celino Kramm trotz sofortiger Notoperation noch immer im Koma. Über den Tathergang tappen Polizei und Ärzte völlig im Dunkeln. Wer ist die geheimnisvolle Frau, die ständig bei ihm auftaucht?
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH