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Für alle Fälle Stefanie

Die Versuchung

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 10: Die Versuchung

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Überfall am helllichten Tag: Mit schweren Kopfverletzungen und zwei Messerstichen in der Brust liegt Celino Kramm trotz sofortiger Notoperation noch immer im Koma. Über den Tathergang tappen Polizei und Ärzte völlig im Dunkeln. Wer ist die geheimnisvolle Frau, die ständig bei ihm auftaucht?

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