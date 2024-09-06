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Für alle Fälle Stefanie

Am Morgen vor der Tür

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 11: Am Morgen vor der Tür

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Stephanie findet vor der Tür der Klinik einen Schwerverletzten. Sein gebrochenes Hüftgelenk kann gerichtet werden, aber eine Armamputation scheint unvermeidbar. Mit Hilfe altbewährter Hausmittel schafft sie es in buchstäblich letzter Minute, das Fieber zu senken ...

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