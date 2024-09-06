Am Morgen vor der TürJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Am Morgen vor der Tür
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Stephanie findet vor der Tür der Klinik einen Schwerverletzten. Sein gebrochenes Hüftgelenk kann gerichtet werden, aber eine Armamputation scheint unvermeidbar. Mit Hilfe altbewährter Hausmittel schafft sie es in buchstäblich letzter Minute, das Fieber zu senken ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH