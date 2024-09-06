Zwei Mütter, eine TochterJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Zwei Mütter, eine Tochter
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die an Skoliose erkrankte 17-jährige Ariane muss dringend operiert werden. Um jedes Risiko auszuschalten, bedarf es - laut dem Skoliose-Spezialisten Dr. Nerlinger - sowohl einer Knochenspende von einem Blutsverwandten als auch neuer medizinischer Geräte. Arianes Mutter ist zwar dazu bereit, doch wie sich herausstellt, kann Ellen Färber ihrer Tochter nicht helfen. Ein Familiendrama bahnt sich an ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH