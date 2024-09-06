Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Pechvögel
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Ein Glücksbringer als Unglücksrabe: Schornsteinfeger Steffen Mosbach muss wegen eines Unfalls zum dritten Mal seine Hochzeit verschieben - das kommt ihm jedoch gar nicht so ungelegen. Womit Mosbach allerdings nicht rechnet, ist die Entschiedenheit, mit der seine Verlobte Anna diesmal zu Werke geht ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH