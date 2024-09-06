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Für alle Fälle Stefanie

Pechvögel

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 13: Pechvögel

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Ein Glücksbringer als Unglücksrabe: Schornsteinfeger Steffen Mosbach muss wegen eines Unfalls zum dritten Mal seine Hochzeit verschieben - das kommt ihm jedoch gar nicht so ungelegen. Womit Mosbach allerdings nicht rechnet, ist die Entschiedenheit, mit der seine Verlobte Anna diesmal zu Werke geht ...

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