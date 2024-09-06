Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: In kleinen Packungen
45 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Agnes Zerrgiebel, eigentlich eine freundliche Patientin, verändert sich im Laufe des Tages: Sie wird böse und schimpft grundlos. Erst als ihr ihre Mutter einige Päckchen Orangensaft bringt, die Agnes gierig leert, beruhigt sie sich ... Leidet sie unter Entzugserscheinungen? Stephanie findet im Abfall die leeren Packungen - und den Grund für Agnes' Panik ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH