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Für alle Fälle Stefanie

Oma zuliebe

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 15: Oma zuliebe

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Stephanies Oma Hulda verunglückt und bricht sich einen Arm. Im Luisenkrankenhaus stellen die Ärzte fest, dass sie einen Herzschrittmacher braucht. Da haben sie die Rechnung aber ohne Oma Hulda gemacht: So ein technisches Ding kommt ihr nicht in den Körper! Stephanie versucht mit Engelszungen, ihre geliebte Großmutter zu überreden ...

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