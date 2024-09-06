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Für alle Fälle Stefanie

Wenn die Uhren stehen bleiben

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 16vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 16: Wenn die Uhren stehen bleiben

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Beck vervollständigt gerade seine Taschenuhrsammlung, als er zusammenbricht. In der Klinik diagnostiziert man Leberzirrhose - es muss transplantiert werden. Da die Wartezeit auf ein Spenderorgan lang ist, überlegt Beck, sich illegal eine Leber zu besorgen ...

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