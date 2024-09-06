Wenn die Uhren stehen bleibenJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Wenn die Uhren stehen bleiben
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Beck vervollständigt gerade seine Taschenuhrsammlung, als er zusammenbricht. In der Klinik diagnostiziert man Leberzirrhose - es muss transplantiert werden. Da die Wartezeit auf ein Spenderorgan lang ist, überlegt Beck, sich illegal eine Leber zu besorgen ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH