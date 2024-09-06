Für alle Fälle Stefanie
Folge 18: Seitensprung
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Beim Fluchtversuch aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses stürzt die 18-jährige Simone Merk und wird mit einem Wadenbeinbruch ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Dr. Stein operiert die junge Frau sofort, doch warum Simone das Haus, in dem sie lebte und als Angestellte arbeitete, auf so dramatische Weise verlassen wollte, bekommt er nicht heraus. Erst von den Grafs, Simones Arbeitgebern, erfährt Schwester Stephanie, dass das Mädchen schwanger ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH