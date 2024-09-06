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Für alle Fälle Stefanie

Wer einmal lügt ...

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: Wer einmal lügt ...

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Stark unterkühlt, mit Prellungen und Knochenbrüchen, wird eine junge Frau eingeliefert - Tehmina Schwarz, Asylbewerberin aus Pakistan. Man fand sie neben den Gleisen an einer Bahnstrecke. Lange redet die Germanistikstudentin nicht über den Vorfall, es ist offensichtlich, dass sie vor etwas große Angst hat. Doch dann bricht es aus ihr heraus: Es waren vier Skinheads, die sie aus dem Zug gestoßen haben. Die Kripo wird eingeschaltet ...

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