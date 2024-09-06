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Für alle Fälle Stefanie

Der Clown

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 20vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 20: Der Clown

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Im Körper von Clown Picco haben sich Metastasen ausgebreitet, seine Lebenszeit ist nur noch auf wenige Tage begrenzt. Den Tod vor Augen, bittet er Stephanie, für ihn die Frau zu suchen, die seine große Liebe war und von der er sich vor 30 Jahren im Streit trennte ...

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