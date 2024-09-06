Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Rätselhafte Einstiche
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der Tänzer Peter Hirtze wird mit einem Kreuzbandriss in die Klinik eingeliefert. Aber die Ärzte stellen noch etwas anderes fest: Er ist kokainsüchtig. Sein Bruder "Bobo" scheint nur begrenzten Einfluss auf ihn zu haben. Als sich Schwester Elke in "Bobo" verliebt, macht sie eine schlimme Entdeckung ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH