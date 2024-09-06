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Für alle Fälle Stefanie

Rätselhafte Einstiche

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 3: Rätselhafte Einstiche

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Tänzer Peter Hirtze wird mit einem Kreuzbandriss in die Klinik eingeliefert. Aber die Ärzte stellen noch etwas anderes fest: Er ist kokainsüchtig. Sein Bruder "Bobo" scheint nur begrenzten Einfluss auf ihn zu haben. Als sich Schwester Elke in "Bobo" verliebt, macht sie eine schlimme Entdeckung ...

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