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Für alle Fälle Stefanie

Schwerer Verdacht

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Schwerer Verdacht

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die Taxifahrerin Lonny Kurz wird nach einem Überfall mit schweren Verletzungen eingeliefert. Am nächsten Morgen kommt ein weiterer Notfall hinzu: Hans Sammer wurde bewusstlos und schwer verletzt in der Nähe des Tatorts gefunden; die Polizei geht davon aus, dass er der Täter ist. Lonnys Freund Klaus Schöne rastet aus und beschließt, Selbstjustiz zu üben ...

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