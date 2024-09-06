Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Schwerer Verdacht
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die Taxifahrerin Lonny Kurz wird nach einem Überfall mit schweren Verletzungen eingeliefert. Am nächsten Morgen kommt ein weiterer Notfall hinzu: Hans Sammer wurde bewusstlos und schwer verletzt in der Nähe des Tatorts gefunden; die Polizei geht davon aus, dass er der Täter ist. Lonnys Freund Klaus Schöne rastet aus und beschließt, Selbstjustiz zu üben ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH