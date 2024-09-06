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Für alle Fälle Stefanie

Missklänge

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 6: Missklänge

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der erfolgreiche Klarinettist Eberhard Jordanis unternimmt zwei Selbstmordversuche, den letzten noch im Krankenhaus - beide Male kann er gerettet werden. Vergeblich versuchen die Ärzte, den Grund seiner offensichtlichen Verzweiflung zu erfahren. Warum will Jordanis nicht mehr leben, und welche Rolle spielt der Punker Roberto in diesem Fall? Schwester Stephanie und Zivi Carl bringen gemeinsam Licht in die undurchsichtige Angelegenheit ...

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