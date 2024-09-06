Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Missklänge
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der erfolgreiche Klarinettist Eberhard Jordanis unternimmt zwei Selbstmordversuche, den letzten noch im Krankenhaus - beide Male kann er gerettet werden. Vergeblich versuchen die Ärzte, den Grund seiner offensichtlichen Verzweiflung zu erfahren. Warum will Jordanis nicht mehr leben, und welche Rolle spielt der Punker Roberto in diesem Fall? Schwester Stephanie und Zivi Carl bringen gemeinsam Licht in die undurchsichtige Angelegenheit ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH