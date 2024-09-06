Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Liebes Leben
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Hans Luther hat gerade seine Frau verlassen, um mit einer Jüngeren ein neues Leben zu beginnen. Kaum hat er der gemeinsamen Wohnung den Rücken gekehrt, bricht Irene Luther zusammen. Diagnose: Schlaganfall! Den Rest ihres Lebens ist sie halbseitig gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Als Stephanie die Nachricht Hans Luther überbringt, steht er vor einer schwerwiegenden Entscheidung. In dieser Situation äußert Irene eine unglaubliche Bitte ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH