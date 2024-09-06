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Für alle Fälle Stefanie

Gebrochenes Vertrauen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 8: Gebrochenes Vertrauen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nach einem Streit mit seinem Vater erleidet der 17-jährige Pascal Rook einen krampfartigen Anfall - was sich im Krankenhaus wiederholt. Nach gründlichen Untersuchungen stellen die Ärzte fest, dass es sich um eine genetisch bedingte Neigung zur Epilepsie handelt. Nun muss der Jugendliche sein Leben völlig ändern - ist Pascal der Herausforderung gewachsen? Schwester Stephanie forscht nach den seelischen Ursachen, die den Ausbruch der Krankheit hervorgerufen haben könnten ...

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