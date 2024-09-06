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Für alle Fälle Stefanie

Reise ohne Wiederkehr

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 1: Reise ohne Wiederkehr

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Der Komponist Marc Brehm wird nach einem Verkehrsunfall ins Luisenkrankenhaus gebracht. Während die Ärzte sein verletztes Bein operieren, taucht plötzlich Brehms Sohn Thommy in der Klinik auf. Da der Junge offenbar jetzt allein dasteht, nimmt Schwester Stephanie den Kleinen mit zu sich nach Hause. Als Thommy jedoch erfährt, dass er ins Heim kommen soll, macht er sich enttäuscht aus dem Staub ...

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