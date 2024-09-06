Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Reise ohne Wiederkehr
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Der Komponist Marc Brehm wird nach einem Verkehrsunfall ins Luisenkrankenhaus gebracht. Während die Ärzte sein verletztes Bein operieren, taucht plötzlich Brehms Sohn Thommy in der Klinik auf. Da der Junge offenbar jetzt allein dasteht, nimmt Schwester Stephanie den Kleinen mit zu sich nach Hause. Als Thommy jedoch erfährt, dass er ins Heim kommen soll, macht er sich enttäuscht aus dem Staub ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH