Wenn das Herz noch schlägtJetzt ohne Werbung streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Wenn das Herz noch schlägt
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Als Frau Kosel nach drei Wochen endlich aus dem Koma erwacht, erkennt sie unter den anderen Patienten den Mann, der sie aus ihrem Haus vertreiben will. Sie ist darüber so verzweifelt, dass sie einen Selbstmordversuch unternimmt ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH