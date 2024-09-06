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Für alle Fälle Stefanie

Fehldiagnose

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 14vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 14: Fehldiagnose

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Stephanie hat sich nach Thommys Tod auf dem Bauernhof ihrer Freundin Oda verkrochen - fernab von Krankheit, Leid und Tod ... Nach der Untersuchung von Ulrich Bergholz stellt sich heraus, dass er Masern hat und in Quarantäne muss - seine Freundin ist schwanger ...

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