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Für alle Fälle Stefanie

Kopf in den Sand

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 15vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 15: Kopf in den Sand

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Schwester Klara macht eine furchtbare Entdeckung: In ihrer Brust hat sich ein Knoten gebildet. Voller Angst wendet sie sich sofort an Dr. Kreidel, der ihr eine baldige OP empfiehlt. Die Ungewissheit, ob die Geschwulst gut- oder bösartig ist, macht Klara so zu schaffen, dass sie sich völlig zurückzieht ...

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