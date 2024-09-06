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Für alle Fälle Stefanie

Lebenslänglich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 16vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 16: Lebenslänglich

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Im Luisenkrankenhaus spielt sich eine Tragödie ab: Die 18-jährige Marthe will sich vom Dach stürzen. Auslöser ist, dass ihre Eltern niemals die Beziehung zu ihrem Freund billigen würden, da sie mit dessen Familie schon seit Jahren im Clinch liegen ...

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