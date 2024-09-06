Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Offene Rechnungen
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Saskia, die Tochter des Patienten Wolfgang Pfefferkorn, täuscht mit ihrem Freund ihre angebliche Entführung vor. Als ihr Vater einen zweiten Infarkt erleidet, will Saskia gestehen - ihr Freund nimmt Stephanie als Geisel ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH