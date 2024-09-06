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Für alle Fälle Stefanie

Hassliebe

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 18vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 18: Hassliebe

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Amelie Kruse wird nach einem Selbstmordversuch mit Tabletten, einem Bluterguss und Prellungen eingeliefert. Sie behauptet, gestürzt zu sein, aber Schwester Stephanie glaubt ihr nicht. Sie recherchiert und deckt einen Konflikt zwischen Amelie und ihrem 20-jährigen Sohn Daniel auf ...

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