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Für alle Fälle Stefanie

Alles aus Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 19vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 19: Alles aus Liebe

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Für das Paar Gero Becker und Vanessa Wagner gibt es nur eine Sache, die wichtig ist - Erfolg. In ihrem durchgestylten Leben, das auf Gewinnmaximierung gepolt ist, gibt es keinen Platz für Kinder. Nachdem Vanessa die Pille nicht verträgt, soll sich Gero von Dr. Meier-Liszt sterilisieren lassen. Aber hinter dem scheinbar selbstbewussten Anlageberater verbirgt sich ein zutiefst verzweifelter Mensch, der selbst vor Vanessa ein Geheimnis verbirgt, das den Eingriff erschwert ...

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