Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Für alle Fälle Stefanie

Risiko

SAT.1 GOLDFolge 20vom 06.09.2024
Joyn+
Risiko

RisikoJetzt ohne Werbung streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 20: Risiko

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Stuntfrau Cornelia Timm verletzt sich bei ihrer Arbeit und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Als ihr Mann Robert davon erfährt, verlangt er von seiner Frau, endlich ihren gefährlichen Job aufzugeben. Conny entscheidet sich zwar für ihre Ehe, möchte aber noch einen letzten Dreh machen ...

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 3 Staffeln und Folgen