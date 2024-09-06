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Für alle Fälle Stefanie

Vatersuche

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Vatersuche

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Alfred Frey steht vor den Scherben seines Lebens: Vor einigen Jahren hat er seine Firma in den Bankrott geführt und ist geflüchtet, um keinen Offenbarungseid leisten zu müssen. Zurück ließ er außer Schulden seinen Sohn, vor dem er sich versteckt - bisher ...

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