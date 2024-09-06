Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Mein eiskaltes Herz
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Gerd Leidner verwirrt die Passagiere auf einem S-Bahnhof: Er trägt einen Mundschutz und bricht zusammen, während eine S-Bahn einfährt. Als er im Krankenhaus aufwacht, ist er entsetzt darüber, dass man ihm seinen Mundschutz abgenommen hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH