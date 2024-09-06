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Für alle Fälle Stefanie

Hetzjagd

SAT.1 GOLDFolge 8vom 06.09.2024
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Für alle Fälle Stefanie

Folge 8: Hetzjagd

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Nach einem Bürobrand wird die Sachbearbeiterin Helen mit Rauchvergiftungen ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Ihr Chef Eduard Müller bezweifelt einen Unfall und glaubt, dass sie schuld an dem Brand ist. Außerdem wirft er ihr vor, wichtige Aufträge verbummelt zu haben. Als Helen auch noch nächtliche anonyme Drohanrufe bekommt, stellt Schwester Stephanie Nachforschungen an ...

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