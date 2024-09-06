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Für alle Fälle Stefanie

Gegen das Vergessen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9vom 06.09.2024
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Folge 9: Gegen das Vergessen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die schwer kranke Minna sollte eigentlich aufgrund ihrer Krebsbehandlung im Krankenhaus bleiben. Doch die resolute Frau hat anderes vor: Sie will den KZ-Tod ihres damaligen jüdischen Freundes rächen und den verantwortlichen Mörder - ein Apotheker namens Arthur Schulze - zur Strecke bringen ...

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